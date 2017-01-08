В соцсетях бурно обсуждают велопарад в Москве при -30 градусах

Сегодня в российской столице не стали отменять большой велопарад, и он проходил при сильнейшем морозе – столбик термометра в Москве опускался ниже отметки в -30 градусов, передает replyua.net.
Интересно и то, что сегодня в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за морозов, однако организаторы велопарада почему-то посчитали, что такая погода ничуть не помешает участникам. Впрочем, на эту новость бурно отреагировали пользователи соцсетей. По мнению многих пользователей, велопарад не отменили только по одной причине – тогда бы пришлось вернуть деньги в казну, а они уже наверняка ушли в карманы чиновников. В соцсетях встречались такие комментарии: «Велопарад не отменили. Жуткий мороз. Похоже, деньги уже пропиты, возвращать нечего», «В мороз и стужу! Пять тысяч человек!», «Почему не устроили пляжный футбол? Всего лишь -29», «Этот велопарад запомнится, как самый скоростной в мире».
Многие пользователи даже пошутили: «Велопарад плавно перетекает в выставку ледяных фигур», «Поддерживаю решение! Наконец всех велосипедистов соберут вместе и заморозят».