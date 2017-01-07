У мережі глузують з підставного «оточення» Путіна

Соціальних мережах обговорюють «випадкових» людей, які чомусь постійно з’являються на фотографіях поряд з російським президентом, - про це інформує replyua.net.
Як відомо, прес-служба Кремля дуже любить оприлюднювати фото, на яких російський президент Володимир Путін «ходить у народ». Зокрема, доволі часто з’являються фотосесії, на яких глава російської держави їсть юшку з рибалками, яких випадково зустрів, п’є чай з людьми, з якими щойно познайомився, відстоює церковну службу поряд із пересічними вірянами. Тим не менш, уважний аналіз цих світлин доводить, що вони – постановочні.
Наприклад, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що під час різдвяного богослужіння Путін був в одному з храмів у Нижньому Новгороді. Фотографи зафіксували його під час служби поруч із жінкою та дитиною. Проте, практично відразу з’ясувалось, що раніше ця жінка була серед рибалок, яких Путін зустрів кількома місяцями раніше. Зокрема, російський блогер Слава Рабинович коментує: «спецоперація з рибалками» і закликає здогадатись з трьох раз хто саме всі ці люди. Долучився до коментарів і грузинський історик Олег Панфілов, який зауважив, що у цих «рибалок» явно є звання і службові посвідчення.