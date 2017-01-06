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Російська пропаганда готує чергову провокацію, і я ледь не став її учасником – західний журналіст

Російська пропаганда готує чергову провокацію, і я ледь не став її учасником – західний журналіст
Британський журналіст розкрив наміри російських пропагандистів здійснити чергову інформаційну провокацію, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, журналіст британського видання The Times Максим Такер у своєму мікроблозі Twitter оприлюднив скандальний запис, який проливає світло на те, яким чином створюється російська пропаганда. Зокрема, журналіст розмістив аудіозапис розмови між ним та жінкою, яка представилась працівницею каналу «Россия 24». Остання запропонувала йому співробітництво – мовляв, її каналу відомо про наявність в українських кореспондентів сімнадцятигодинного запису розмов президента Петра Порошенка, який містить компромат на київських політиків. Відтак, Такеру було запропоновано приїхати до Москви, де «Россия 24» мала б зняти сюжет про передачу йому матеріалів, які журналіст повинен був потім оприлюднити перед російськими глядачами. Така складна операція була потрібна для «надання запису більшої правдоподібності». Сам Такер цю пропозицію назвав «пропагандистською операцією», а самих росіян – «творцями пропаганди».

Нагадаємо, це не перший випадок, коли російські телеканали та інтернет-видання ловлять на поширенні відвертої пропаганди та брехні. Для протидії цьому ЄВ вже навіть створив спеціальне агентство, яке базується у Фінляндії.
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