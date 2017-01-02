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У Каліфорнії познущалися над надписом "Hollywood"

У Каліфорнії познущалися над надписом "Hollywood"
Один з найвідоміших у всьому світі надпис «Hollywood», який знаходиться у Лос-Анджелесі, Каліфорнії, невідомі «переписали» на «Hollyweed», що у дослівному перекладі означає «священна марихуана». Про це повідомляє телевізійний канал АВС7, передає replyua.net.

«Невідомий чоловік у чорному вбранні «виправив» надпис, доліпивши до певних літер деякі частини та прикривши відповідні фрагменти літер темним матеріалом», - йдеться у повідомленні. В той самий час у статті зауважили, що такі дії можуть бути пов’язані з тим, що мешканці штату голосували за легалізацію наркотичної рослини у лікувальних цілях.

Як повідомлялося раніше, мешканці штату Каліфорнія з великим відривом проголосували «за» легалізацію марихуани у рекреаційних цілях. Дану подію розцінюють як акт вандалізму. Правопорушника розшукує поліція. Влада штату пообіцяла знайти на покарати винуватця, оскільки фактично такий вчинок являється пропагандою вживання наркотиків. В той самий час користувачі соціальних мереж позитивно відреагували на таку «редакцію». «Особливої різниці немає. Марихуана являється частиною лісу, тому чому б не залишити саме такий надпис - Hollyweed», - пишу користувач однієї з соціальних мереж. Проте були і інші думки з цього приводу, зокрема, люди старшого віку зауважили, що «це неприпустимо для країни з моральними принципами та цінностями».
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