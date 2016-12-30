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Пользователи соцсетей прокомментировали заявление Савченко о встрече с главарями ДРНР в Киеве

Пользователи соцсетей прокомментировали заявление Савченко о встрече с главарями ДРНР в Киеве
В Украине заявление нардепа Надежды Савченко о ее планах встретиться в Киеве с лидерами непризнанных в мире «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницким назвали «хитрым планом, который поможет заманить боевиков в СБУ», передает replyua.net. Соответствующее заявление депутат озвучила во время вчерашнего эфира шоу «Шустер Live». Со слов Савченко, подобные встречи должны проводиться на постоянной основе и длительное время, подобно Минскому процессу. «В ходе нашего первого этапа переговоров допускалась вероятность подобных переговоров в будущем. Я уверенна, что встречаться нужно через семь, двенадцать и двести километров. Мы в Украине, и в другой раз встретиться можно в Донецке, Луганске м в Киеве. И я уже сделала ставку на очередную встречу», - заявила политик.

Пользователей соцсетей такие слова Надежды Савченко равнодушными не оставили и они активно их прокомментировали. По мнению Олены Пчилки, депутат, как выяснилось, хочет заманить лидеров боевиков прямо в Киев, так что зря ее все ругают, у нее хитрый план. Согласен с такой точкой зрения и Александр Воробьев, который назвал вероятный приезд в Киев Захарченко и Плотницкого подарком для СБУ.
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