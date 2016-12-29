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Социальные сети высмеивают новогодний дизайн ОАО "Российские железные дороги" (ФОТО)

Социальные сети высмеивают новогодний дизайн ОАО "Российские железные дороги" (ФОТО)
Российский журналист Александр Сотник на своей странице в социальной сети Фейсбук обратил внимание пользователей на праздничный новогодний дизайн открытого акционерного общества «Российские железные дороги», - передает replyua.net.

На сайте ОАО «РЖД» есть отдельная вкладка под названием «дизайн бренда», в которой указывается, что дизайн компании отражает ее корпоративные ценности, которыми являются мастерство, целостность, обновление. Представители компании подчеркивают, что все элементы дизайна, используемые РЖД, помогают достичь более качественного результата и выполнить вышеупомянутые принципы.

О том, что же отражает новый новогодний логотип компании, могут поразмыслить все, кто наделен богатым воображением и не лишен чувства юмора. Творческий выбор российского железнодорожного перевозчика странный, но, видимо, именно он отражает и цель компании, и принципы ее деятельности. Блогер называл этот дизайн «шедевральным».

Социальные сети высмеивают новогодний дизайн ОАО "Российские железные дороги" (ФОТО)
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Социальные сети высмеивают новогодний дизайн ОАО "Российские железные дороги" (ФОТО)

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