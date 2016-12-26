В России с тревогой восприняли вероятность отмены Трампом указов Обамы

По мнению пользователей соцсетей в России, намерение будущего главы Белого дома Дональда Трампв отменить большую часть указов, подписанных действующим американским лидером Бараком Обамой, ничего хорошего не предвещает. Как передает replyua.net, к такому выводу можно прийти, судя по комментариям к данной новости на сайте информагентства «РИА Новости».
В своем комментарии один из интернет-пользователей предположил, что Трампу нужно было делать такие заявления молча, а не распространять их на весь мир, поскольку так можно не дожить до дня инаугурации. Отмечается, что Джон Кеннеди в свое время тоже пытался вести борьбу с системой и ЦРУ и был полностью уверен в удачной затее кабриолета. Подобные заявления не гарантируют безопасности и в танке, пишут интернет-пользователи.
В середине текущего месяца будущий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что власти Китая не могут ему указывать, с кем нужно общаться, а с кем нет. Избранный президент США отметил, что Вашингтон вовсе не обязан вести политику «единого Китая», в соответствии с которой Тайвань входит в часть этой страны. По словам Трампа, состоявшийся его разговор по телефону с тайваньским лидером Цай Инвэнь был просто знаком вежливости.