Цензура в дії: Росспоживнагляд заблокував більше п’ятдесяти тисяч сторінок в інтернеті

Цензура в Російській Федерації продовжує брати «нові висоти» силами Росспоживнагляду, - про це інформує replyua.net з посиланням на інтернет-ресурс «Каспаров.ру».
Так, сьогодні, двадцять третього грудня 2016 року, Росспоживнагляд відзвітувався за результатами своєї діяльності за поточний рік. Серед показників, якими пишаються у відомстві, виявилась і кількість заблокованих інтернет-ресурсів. Так, за поточний рік до реєстру забороненої інформації було внесено понад вісімдесят сім тисяч інтернет-сторінок, які, за переконанням чиновників, містили протиправні матеріали. Крім того, з п’ятдесяти двох тисяч сторінок «протиправні» матеріали було видалено адміністрацією за вимогою Росспоживнагляду. Протягом року «гаряча лінія» Росспоживнагляду отримала сто двадцять сім тисяч повідомлень про розміщення в інтернеті незаконної інформації, що на тридцять відсотків вище за минулорічний показник. До того ж за поточний рік було заблоковано двадцять мобільних додатків.
Нагадаємо, що Росспоживнагляд є одним із центральних відомств, яке «бореться» з розміщенням неправомірної інформації на сторінках інтернет-ресурсів. Відтак, ця організація розгорнула широку кампанію, почергово погрожуючи припинити функціонування в Російській Федерації соціальних мереж Facebook, LinkedIn тощо.