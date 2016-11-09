У мережі обговорюють черговий публічний конфуз Путіна (відео)

Президент Російської Федерації Володимир Путін неодноразово дивував оточуючих дивними фразами, малюнками і вчинками. Тим не менш, він продовжує потрапляти в нові незручні ситуації, - про це інформує replyua.net.
Так, наразі користувачі помітили новий публічний конфуз Путіна. Він відбувся ще сьомого червня поточного року, проте виявили його тільки зараз. Так, у той день російський президент зустрічав з офіційним візитом прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Відтак, обоє державних лідерів відвідали спільний концерт артистів Великого театру та Ізраїльської опери, присвячений двадцятип’ятирічному ювілею відновлення дипломатичних зносин між двома державами.
Перед концертом Путін взяв слово. У ході своєї промови він доволі детально зупинився на питаннях культурної взаємодії двох народів. На відео, яке оприлюднено на офіційному сайті російського президента, видно, що у якийсь момент глава держава «втрачає» текст, проте фонограма виступу продовжує звучати! Український блогер Карл Волох, коментуючи це відео, наголошує, що, з огляду на посмішку ізраїльського прем’єр-міністра, можна зробити висновок, що перед нами не результат монтажу, а дійсно черговий міжнародний конфуз російського президента!
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