Що думають в соціальних мережах про черговий сором Поклонської?



Користувачі соціальних мереж активно обговорюють черговий сором колишнього «прокурора Криму», а нині – депутата нелегітимної Державної думи Наталії Поклонської, - про це



Так, першою скандальне відео оприлюднила і прокоментувала прокремлівський блогер Марина Юденич. За її словами, йдеться не про прогалини в освіті, а про завзятість у невігластві. Крім того, «прокурору Наш-Мяш» нагадали і заяви про недійсність зречення Миколи ІІ престолу, і критику ще не знятого фільму «Матильда» і інші її провали. Допис Юденич, у свою чергу, прокоментував російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. За його словами, сама Юденич відома своєю любов’ю до Путіна, Сталіна, «духовних скреп», підтримкою «імперського курсу» і загарбання Кримського півострова. Відтак, критика Поклонської з її вуст виглядає приблизно як боротьба «жаби з гадюкою». Бабченко зауважує, що кримська прокурорша – плоть від плоті тих ідеалів, які так подобаються Юденич.



Звісно, у Росії знайшлись і полум’яні прихильники Поклонської. Наприклад, відомий прокремлівський блогер Сергій Марков наголошує, що цькують Поклонську не за помилку, а за те, що вона – символ «Російської весни», а всі її «ляпи» блогер списує на «проблеми української системи освіти». Користувачів українського сегмента Фейсбук особливо потішила остання фраза Маркова, яку вони наводять трохи скороченою: «Ми цінуємо Поклонську за твердість духу в критичні дні».



Горячая тема: Открыта еще одна тайная деталь развода Путина Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Користувачі соціальних мереж активно обговорюють черговий сором колишнього «прокурора Криму», а нині – депутата нелегітимної Державної думи Наталії Поклонської, - про це інформує replyua.net Так, першою скандальне відео оприлюднила і прокоментувала прокремлівський блогер Марина Юденич. За її словами, йдеться не про прогалини в освіті, а про завзятість у невігластві. Крім того, «прокурору Наш-Мяш» нагадали і заяви про недійсність зречення Миколи ІІ престолу, і критику ще не знятого фільму «Матильда» і інші її провали. Допис Юденич, у свою чергу, прокоментував російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. За його словами, сама Юденич відома своєю любов’ю до Путіна, Сталіна, «духовних скреп», підтримкою «імперського курсу» і загарбання Кримського півострова. Відтак, критика Поклонської з її вуст виглядає приблизно як боротьба «жаби з гадюкою». Бабченко зауважує, що кримська прокурорша – плоть від плоті тих ідеалів, які так подобаються Юденич.Звісно, у Росії знайшлись і полум’яні прихильники Поклонської. Наприклад, відомий прокремлівський блогер Сергій Марков наголошує, що цькують Поклонську не за помилку, а за те, що вона – символ «Російської весни», а всі її «ляпи» блогер списує на «проблеми української системи освіти». Користувачів українського сегмента Фейсбук особливо потішила остання фраза Маркова, яку вони наводять трохи скороченою: «Ми цінуємо Поклонську за твердість духу в критичні дні».