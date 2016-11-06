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Що думають в соціальних мережах про черговий сором Поклонської?

Що думають в соціальних мережах про черговий сором Поклонської?
Користувачі соціальних мереж активно обговорюють черговий сором колишнього «прокурора Криму», а нині – депутата нелегітимної Державної думи Наталії Поклонської, - про це інформує replyua.net.

Так, першою скандальне відео оприлюднила і прокоментувала прокремлівський блогер Марина Юденич. За її словами, йдеться не про прогалини в освіті, а про завзятість у невігластві. Крім того, «прокурору Наш-Мяш» нагадали і заяви про недійсність зречення Миколи ІІ престолу, і критику ще не знятого фільму «Матильда» і інші її провали. Допис Юденич, у свою чергу, прокоментував російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. За його словами, сама Юденич відома своєю любов’ю до Путіна, Сталіна, «духовних скреп», підтримкою «імперського курсу» і загарбання Кримського півострова. Відтак, критика Поклонської з її вуст виглядає приблизно як боротьба «жаби з гадюкою». Бабченко зауважує, що кримська прокурорша – плоть від плоті тих ідеалів, які так подобаються Юденич.

Звісно, у Росії знайшлись і полум’яні прихильники Поклонської. Наприклад, відомий прокремлівський блогер Сергій Марков наголошує, що цькують Поклонську не за помилку, а за те, що вона – символ «Російської весни», а всі її «ляпи» блогер списує на «проблеми української системи освіти». Користувачів українського сегмента Фейсбук особливо потішила остання фраза Маркова, яку вони наводять трохи скороченою: «Ми цінуємо Поклонську за твердість духу в критичні дні».

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