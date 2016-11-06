валюта
СпецтемаВ Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

У соціальних мережах насміхаються з російського «козачого дивізіону спеціального призначення» (відео)

У соціальних мережах насміхаються з російського «козачого дивізіону спеціального призначення» (відео)
Користувачі соціальної мережі Фейсбук висміюють відеозапис, на якому зображено бойові «навички» членів Уссурійського козачого дивізіону спеціального призначення, - про це інформує replyua.net.

Так, відео показує військовослужбовців Уссурійського козачого дивізіону спеціального призначення Російської Федерації, основними функціями якого є охорона державного кордону та підтримання громадського порядку. Силовики у своєму офіційному обмундируванні – чорний кітель, чорні брюки з жовтими лампасами та традиційна смушкова шапка. Вони демонструють прийоми рукопашного бою, метання ножів, способи роззброєння противника, який має пістолет, автомат тощо. При цьому у якості зброї використовуються саперна лопатка, російський прапор і навіть кашкет.

Користувачі соціальних мереж відразу ж зауважили постановочний характер «боїв», які виглядають абсолютно нереально. Так, блогер Антон Ходза іронічно зазначив, що «НАТО тепер прийде кінець», адже на відео можна побачити «секретні бойові стилі, майстерне володіння прапором Росії, гопак по лісу з автоматом!» Одним словом – «орли», - тішиться блогер. Інші користувачі звернули увагу на жовті лампаси, висунувши версію, що це – аналог чорного поясу в карате. В коментарях до відео користувачі сперечаються який «прийом» крутіший: кашкетом по горлу чи битва на прапорах.


Горячая тема: Открыта еще одна тайная деталь развода Путина
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Туреччина заявила, що не чекає від Заходу нічого хорошого

Обзор нового Renault Duster

Підготовка замаху на прем’єра Чорногорії росіянами: оприлюднено скандальні подробиці

Россия планировала убить премьер-министра Черногории

Китай заявил о резкой смене природоохранной и энергетической политики

Що думають в соціальних мережах про черговий сором Поклонської?

Новинского будет искать Интерпол, - ГПУ

РПЦ удалила новость о корабельной ругани и нательных крестиках на авианосце "Адмирал Кузнецов"

У соціальних мережах насміхаються з російського «козачого дивізіону спеціального призначення» (відео)

Доник предложил жесткий план борьбы с россиянами, нарушающими правила въезда в Украину

ООН опасается срыва переговоров по Парижскому соглашению против глобального потепления

Сотник: в России теперь целых три Владимира

Нова ініціатива від терористів Л/ДНР – митні збори

Нардеп Молоток прокоментував ДТП за участю його сина

В Сумах появилось ярко-розовое озеро

Нефть, газ и сталь - основные источники доходов российских мультимиллиардеров

Курди заявили про наступ на «столицю» ІД

Портников: причиной агрессивного и тупого поведения россиян является унижение, пережитое в 90-е

Вегетарианство опасно для человечества, - ученые

Сотник: Путин рычит на цивилизацию потому, что знает - в ней кроется смерть его системы

 Новости за день