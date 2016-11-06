У соціальних мережах насміхаються з російського «козачого дивізіону спеціального призначення» (відео)

Користувачі соціальної мережі Фейсбук висміюють відеозапис, на якому зображено бойові «навички» членів Уссурійського козачого дивізіону спеціального призначення, - про це інформує replyua.net.
Так, відео показує військовослужбовців Уссурійського козачого дивізіону спеціального призначення Російської Федерації, основними функціями якого є охорона державного кордону та підтримання громадського порядку. Силовики у своєму офіційному обмундируванні – чорний кітель, чорні брюки з жовтими лампасами та традиційна смушкова шапка. Вони демонструють прийоми рукопашного бою, метання ножів, способи роззброєння противника, який має пістолет, автомат тощо. При цьому у якості зброї використовуються саперна лопатка, російський прапор і навіть кашкет.
Користувачі соціальних мереж відразу ж зауважили постановочний характер «боїв», які виглядають абсолютно нереально. Так, блогер Антон Ходза іронічно зазначив, що «НАТО тепер прийде кінець», адже на відео можна побачити «секретні бойові стилі, майстерне володіння прапором Росії, гопак по лісу з автоматом!» Одним словом – «орли», - тішиться блогер. Інші користувачі звернули увагу на жовті лампаси, висунувши версію, що це – аналог чорного поясу в карате. В коментарях до відео користувачі сперечаються який «прийом» крутіший: кашкетом по горлу чи битва на прапорах.
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