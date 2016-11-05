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Правые активисты Польши протестуют против блокировки из аккаунтов Facebook

Правые активисты Польши протестуют против блокировки из аккаунтов Facebook
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, праворадикальные польские активисты сегодня провели митинг в Варшаве, протестуя против временной блокировки их аккаунтов в социальной сети Facebook.

В мероприятии приняли участие около 120 человек. По их мнению, блокировка их профилей в социальной сети противоречит законодательству – они назвали ее цензурой. Недавно Facebook действительно заблокировал профили нескольких крайне правых националистических группировок в преддверии националистических демонстраций в честь День Независимости Польши, который состоится в следующую пятницу, 11 ноября. Социальная сеть предпринимала такие же действия каждый год в преддверии праздника, а после него восстанавливала доступ к аккаунтам.

Активисты призвали медиа-гиганта уважать свободу слова и свободы мысли, гарантированные польским законодательством. Кшиштоф Босак, лидер Национального движения Польши, сообщил митингующим: «То, что делает Facebook, не соответствует нашим конституционным правам». В митинге также приняли участие представители движения «Национальный радикальный лагерь» и «Вся молодежь Польши».

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