Правые активисты Польши протестуют против блокировки из аккаунтов Facebook

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, праворадикальные польские активисты сегодня провели митинг в Варшаве, протестуя против временной блокировки их аккаунтов в социальной сети Facebook.
В мероприятии приняли участие около 120 человек. По их мнению, блокировка их профилей в социальной сети противоречит законодательству – они назвали ее цензурой. Недавно Facebook действительно заблокировал профили нескольких крайне правых националистических группировок в преддверии националистических демонстраций в честь День Независимости Польши, который состоится в следующую пятницу, 11 ноября. Социальная сеть предпринимала такие же действия каждый год в преддверии праздника, а после него восстанавливала доступ к аккаунтам.
Активисты призвали медиа-гиганта уважать свободу слова и свободы мысли, гарантированные польским законодательством. Кшиштоф Босак, лидер Национального движения Польши, сообщил митингующим: «То, что делает Facebook, не соответствует нашим конституционным правам». В митинге также приняли участие представители движения «Национальный радикальный лагерь» и «Вся молодежь Польши».
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