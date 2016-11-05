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Що думають в соцмережах про пам’ятник Володимиру Великому в Москві?

Вчора, четвертого листопада 2016 року, відзначаючи нещодавно встановлене свято «День національної єдності», президент Російської Федерації Володимир Путін відкрив пам’ятник Київському князю Володимиру Великому. Користувачі соціальних мереж бурхливо прокоментували цю подію, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».

Позиція українців з цього приводу доволі однозначна: йдеться про фальсифікацію історії, адже Київський князь не має жодного стосунку до російської держави. Так, користувач під ніком Андрій Шумило в Twitter зазначає, що «Київський князь побачить місто, у якому ніколи не був і народ, який ніколи не хрестив». На суперечність вказують і інші користувачі: «Князь Володимир помер за сотню років до застування російської столиці». Євген Перебийніс зауважив, що більш логічним було б встановлення пам’ятного знаку гетьману Сагайдачному, який бував зі своїм військом у цих місцях, але Князь Київський під стінами Кремля виглядає теж доволі символічно. Загалом, на думку українців, у російського керівництва забракло своїх героїв, і вони починають красти історію сусідніх народів.

Росіяни поставились до нової «прикраси» своєї столиці двозначно: деякі традиційно назвали відкриття пам’ятника «визначною подією», а сам пам’ятник – «новим символом Москви», деякі ж почали глузувати: «Не знав, що ми вже капітулювали перед Україною». «Кому буде наступний пам’ятник – Мазепі, Грушевському, Бандері чи Порошенку?». Зрештою, найбільш показовим стало повідомлення:
«- У Росії встановили пам'ятник Орвелу (автор роману-антиутопії «1984» – ред.)
– Де?
– Скрізь».
Що думають в соцмережах про пам’ятник Володимиру Великому в Москві?
Що думають в соцмережах про пам’ятник Володимиру Великому в Москві?

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