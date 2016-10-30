Facebook оказался в центре масштабного скандала

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, на прошлой неделе медиа-гигант Facebook оказался в центре скандала мирового масштаба, разразившегося из-за публикации фотографии времен войны во Вьетнаме.
Одно из сообществ Facebook опубликовало фотоснимок, сделанный во времена Вьетнамской войны. На нем была изображена обнаженная вьетнамская девочка, сожженная напалмом. Этот снимок был удален администраторами социальной сети, которая до сих пор держит в тайне свою политику в отношении критериев, по которым публикации попадают в категорию запрещенных. Представители Facebook не стали раскрывать суть своей политики, однако использовали снимок в качестве примера того, что публиковать нельзя. Они объяснили, что, несмотря на то, что фото имеет важное историческое значение, его публикация недопустима – на нем изображен ребенок, находящийся в беде, сфотографированный без его согласия. Отдельные представители компании, занимающиеся контент-мониторингом, объяснили, что фото было удалено в связи с давлением на корпорацию правительств других стран.
Facebook потратил много усилий, чтобы выработать правила, которые могут применяться с минимальным контент-мониторингом со стороны сотрудников. Публикация этого фото доказывает, что топ-менеджеры компании иногда отступают от своей же политики, чтобы избежать подобных скандалов и давления со стороны государственных органов США и других стран. Отдельные члены правления корпорации, ответственные за принятия решений, полагают, что удаление фото было ошибкой. Одним из них является Джастин Ософски, возглавляющий отделение операций с сообществами. Он написал на своей стене пост, в котором указывается: «Законодательство многих стран запрещает публикацию материалов, пропагандирующих насилие в СМИ, однако Facebook не является средством массовой информации, он – социальная сеть, технический инструмент для общения и обмена информацией. Именно поэтому, распространение исторической правды с помощью Facebook намного важнее, чем запрет на публикацию материалов, пропагандирующих насилие над детьми или детскую порнографию».
Последнее время в адрес Facebook поступило множество жалоб от пользователей, которые были не довольны политикой социальной сети в отношении запрета отдельных публикаций. «Она нам не известна, неясно, что можно публиковать, а что нельзя. Мы размещаем пост, а его удаляют безо всяких объяснений», - писали они в своих сообщениях. С другой стороны, американский медиагигант все чаще сталкивается с критикой правительств и антитеррористических организаций, а также их требованиями удалять сообщения, считающиеся оскорбительными или опасными.
Действующие и бывшие руководители Facebook сообщили Reuters ( большинство из них – на условиях анонимности), что жалобы на контент поступали черед подразделение, занимающиеся контент-мониторингом и в основном исходили от элитной группы руководителей. Они добавили, что лицам, принимающим эти решения, иногда приходится хитрить, и делать отдельные публикации доступными, то есть «видимыми пользователями» в одних странах и «невидимыми» в других. Именно так произошло с публикацией премьер-министра Норвегии Эрны Сольберг, чье фото, размещенное ею лично, Facebook сделал невидимым для всех норвежских пользователей. Reuters подчеркивает, что поиск компромисса в этом вопросе – это важный, но сложный процесс, и вряд ли он решится быстро.
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