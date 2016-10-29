валюта
СпецтемаПрофесор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів | Посетите новый финансовый форум

Назріває новий дипломатичний скандал: посольство Росії обізвало європейців «свинями»

Назріває новий дипломатичний скандал: посольство Росії обізвало європейців «свинями»
Чергову «вершину» взяла російська дипломатів. Цього разу неадекватними заявами відзначилось посольство Російської Федерації у Великій Британії, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Політолог.нет».

Так, кількома днями раніше через свій офіційний акаунт у Twitter працівники російського дипломатичного представництва у Лондоні розмістили карикатуру політичного змісту. На ній Росія зображена у вигляді ведмедя-культуриста, який рятує світ. Європейські держави мають, імовірно, символізувати свині у загородці, ворота якої стилізовано під вхід до відомого нацистського концтабору «Освенцим». Крім того, автор карикатури не забув прикрасити паркан офіційним прапором ЛГБТ-спільноти. Запис містив пояснення від російських дипломатів: якщо Росія дійсно у стані занепаду, навіщо непокоїтись. Можливо, тому, що насправді у стані занепаду перебуває Захід, а Росії все вдається краще?

Користувачі соціальних мереж жваво відреагували на таке нахабство росіян. У хід пішли різноманітні аргументи – від такої, що вже набула статусу легендарної, залежності російської державності від цін на нафту до військової величі, яку яскраво ілюструє відомий тепер на весь світ важкий авіанесучий крейсер «Адмірал Кузнецов». Дехто із користувачів просто зазначив, що зрозумів, кому призначалась фраза Лаврова «дебіли, бл…»
Назріває новий дипломатичний скандал: посольство Росії обізвало європейців «свинями»
Назріває новий дипломатичний скандал: посольство Росії обізвало європейців «свинями»
Назріває новий дипломатичний скандал: посольство Росії обізвало європейців «свинями»
Назріває новий дипломатичний скандал: посольство Росії обізвало європейців «свинями»
Назріває новий дипломатичний скандал: посольство Росії обізвало європейців «свинями»

Горячая тема: Професор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
29 окт 2016
15330

Професор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів

Професор Аллан Ліхтман, який, починаючи з 1984 ніколи не помилявся в своєму прогнозі імені наступного президента США, заявив, що перемога на цих виборах дістанеться кандидату від республіканців

29 окт 2016
11341

В Кремлі вже занепокоїлися через новий герб української розвідки, на якому меч пронизує Росію

В Україні вперше офіційно «засвітилася» нова емблема військової розвідки. Фотографія Петра Порошенко поруч з емблемою була опублікована на офіційному сайті Президента України: на емблемі зображена


Свежие новости

Покалічені бійці «русского мира» виявились нікому не потрібними (відео)

Павло Правий: Порошенко розвалив газову монополію, ставши ворогом № 1 для Кремля та олігархів

Слава Рабинович розповів хто стане переможцем виборів у США

Рейтинги Клинтон и Трампа начали меняться - последние опросы

Кремль потрапив у капкан – російський політолог

Северная Ирландия останется членом ЕС после Brexit, - политики

Назріває новий дипломатичний скандал: посольство Росії обізвало європейців «свинями»

Медведчук дав відверте інтерв’ю, заявивши, що народи Росії і України ніколи ворогами не були і не будуть

Демура: всі діючі політики проігнорували путінський «форум»

Пономарь: нужно не впадать в шок от огромных задекларированных доходов, а делать правильные выводы

Пономарь: а давайте не будемо шуміти навколо електронних декларацій

Павло Правий: Вова Парасюк показав українцям дулю, щоб відчепилися

Росія втрачає останнього союзника: серби депортували кількох росіян за підозрою у тероризмі

Задержана жена террориста ДНР, который есть в базе центра Миротворец

Декларации рвут Сеть, в спешке журналисты приписали Олесю Довгому вместо 95 картин – 95 квартир

Українська сова «розвідників» заділа росіян за живе! Образи обрушилися лавиною

Тимошенко про сімейний фермерський бізнес: Родина президента займається рейдерством

Під час з'їзду БПП питання про нового лідера партії не розглядалося

17-річній харків'янці, яка жорстоко розправилася з кошеням, загрожує в'язниця

Росія відправила ще одне бойове судно до берегів Сирії

 Новости за день