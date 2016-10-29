Назріває новий дипломатичний скандал: посольство Росії обізвало європейців «свинями»

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Чергову «вершину» взяла російська дипломатів. Цього разу неадекватними заявами відзначилось посольство Російської Федерації у Великій Британії, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Політолог.нет».Так, кількома днями раніше через свій офіційний акаунт у Twitter працівники російського дипломатичного представництва у Лондоні розмістили карикатуру політичного змісту. На ній Росія зображена у вигляді ведмедя-культуриста, який рятує світ. Європейські держави мають, імовірно, символізувати свині у загородці, ворота якої стилізовано під вхід до відомого нацистського концтабору «Освенцим». Крім того, автор карикатури не забув прикрасити паркан офіційним прапором ЛГБТ-спільноти. Запис містив пояснення від російських дипломатів: якщо Росія дійсно у стані занепаду, навіщо непокоїтись. Можливо, тому, що насправді у стані занепаду перебуває Захід, а Росії все вдається краще?Користувачі соціальних мереж жваво відреагували на таке нахабство росіян. У хід пішли різноманітні аргументи – від такої, що вже набула статусу легендарної, залежності російської державності від цін на нафту до військової величі, яку яскраво ілюструє відомий тепер на весь світ важкий авіанесучий крейсер «Адмірал Кузнецов». Дехто із користувачів просто зазначив, що зрозумів, кому призначалась фраза Лаврова «дебіли, бл…»