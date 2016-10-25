Роскомнагляд тепер блокує LinkedIn

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Відповідно до вимоги, заявленої Федеральною службою з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд), у Російській Федерації обмежать доступ до однієї з найбільших соціальних мереж ділового характеру LinkedIn, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали ресурсу «Лента.ру».Так, вимогу блокування цієї соціальної мережі Роскомнагляд обґрунтовує тим, що вона систематично порушує норми закону «Про персональні дані», а саме не здійснила фізичного перенесення серверів на територію Російської Федерації. Крім того, LinkedIn підозрюється в тому, що вона збирає та передає інформацію про осіб, які не є користувачами мережі, без їх на те згоди третім особам. Відтак федеральне відомство вимагало заблокувати доступ з території РФ до цієї соціальної мережі. Відповідні позовні вимоги Таганський суд Москви задовольнив два місяці тому, проте рішення й досі не набуло сили.Нагадаємо, LinkedIn є однією з найбільших соціальних мереж для налагодження ділових зв’язків та пошуку роботи. У 2015 році число зареєстрованих в ній користувачів перевищило чотириста мільйонів, з них п’ять мільйонів - з Російської Федерації або російськомовного сегменту.