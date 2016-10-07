Соцсети взорвало видео о расстреле 45 Героев Небесной Сотни (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на канале Talionis Group в YouTube было опубликовано видео, которое должен посмотреть каждый украинец – журналистам удалось проанализировать множество видеозаписей событий, произошедших на Майдане 20 февраля 2014 года, и отследить на них расстрел 45 из 47 убитых Героев Небесной Сотни.
Журналистами, подготовившими этот ролик, была проделана кропотливая работа по просмотрю десятков гигабайт видео- и фотоматериалов, их сопоставлению, обработке и монтажу. В результате получилось всего пятиминутное видео, на котором квадратами помечены расстрелянные Герои Небесной Сотни. Пока человек жив, квадрат, помечающий его зеленого цвета, когда в него уже попала пуля – квадрат становится красным.
Как отмечают журналисты информационного агентства «УНИАН», это видео надо периодически пересматривать, «чтобы быть более злыми, более решительными, более требовательными к себе». Мы никогда не должны забывать о том, что тогда, 20 февраля погибли люди. Мы должны помнить, за что они боролись и в итоге отдали свои жизни.
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