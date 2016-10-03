Відео затримання Романа Сущенка в Росії

В мережі Інтернет було опубліковано відеозапис, на якому видно процедуру затримання українського журналіста Романа Сущенка в Росії, якому ФСБ приписує роботу на українську розвідку та називає його шпигуном. Дане відео нещодавно з’явилося на YouTube, інформує replyua.net.
На відеозаписі можна побачити, як люди в масках одягають на кореспондента наручники, саджають до автомобіля, та після того, ведучи його коридорами, приводять в кабінет. На відео можна помітити, що Сущенко можливо знаходиться під впливом наркотичних речовин, які йому ввели під час затримання.
Як зазначалося раніше, Роман Сущенко – паризький журналіст видання «Укрінформ», який прибув до Російської Федерації у власних справах. ФСБ РФ затримала чоловіка та звинуватила його у шпигунстві. Сьогодні, 3-го жовтня, представники російських спецслужб заявили, що Сущенко – полковник Головного управління розвідки Міноборони України, який займався збором секретної інформації з метою вивезення її за кордон. Така б ситуація, за словами московських ФСБ-шників, могла б спричинити серйозну загрозу для обороноздатності РФ. Дана інформація стала відома через російських правозахисників, які випадково дізналися про «нову жертву Кремля».
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