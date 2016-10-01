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Гимн Донбасса взорвал соцсети (видео)

Гимн Донбасса взорвал соцсети (видео)
Как сообщает replyua.net, в социальных сетях вновь активно обсуждают Гимн Украинского Донбасса, написанный по мотивам песни российской группы «Любэ» «А на войне, как на войне».

Этот шедевр был подготовлен Мирко Сабличем и Арт-формацией «Лютики». Этот музыкально-публицистический проект создан для того, чтобы иронично-сатирической песенной форме отображать события Оккупационной войны. В новом Гимне Украинского Донбасса сатирически высмеиваются все «прелести жизни» в так называемых «Донецкой народной республике» и «Луганской народной республики»: БТР на остановках, артобстрелы жилых массивов, парады пленных, Геббельс-ТВ, разрушенные торговые комплексы и стадионы, доносы за антироссийскую позицию, казачьи погромы, расстрелы и разгул бандитизма.

Окончание у каждого припева Гимна Украинского Донбасса одно и то же «Россия – это твоя агония», а в тексте звучит: «Россия, зачем своими руками ты рушишь себя?». Авторы песни советуют стяжать «русский мир» на Кавказе и на Чукотке, а воевать – «у себя под Москвой».



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