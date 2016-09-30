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У соціальних мережах обговорюють новий скандальний кліп Роббі Вільямса, в якому він висміює росіян (відео)

У соціальних мережах обговорюють новий скандальний кліп Роббі Вільямса, в якому він висміює росіян (відео)
Блогер Сергій Наумович на своїй сторінці в Фейсбук поділився посиланням на новий кліп британського співака Роббі Вільямса, у якому він висміює росіян, - про це інформує replyua.net.

Відповідний кліп на композицію «Party like a Russian» було оприлюднено співаком сьогодні, тридцятого вересня 2016 року. Вільямс створив справжній шедевр про казково багатого мешканця РФ, який має змогу витрачати «гроші хоч всього народу». У композиції йдеться про російського олігарха, який «будує для себе космічну станцію», має «авто», «літак», «човна, який займає половину західної півкулі».

Український сегмент Фейсбук відразу зреагував на відео. Так, блогери пишуть «Вова, це беззаперечний успіх!». При цьому особливо жваві обговорення стосуються того, чи зможуть росіяни зрозуміти сарказм. Деякі користувачі зазначають, що пересічні громадяни Російської Федерації пишаються такого роду увагою. Інші ж наголошують, що лише п'ятнадцять відсотків мешканців північного сусіда мають достатні знання англійської мови аби зрозуміти про що йдеться в «хіті». Тим не менш, в соціальних мережах також помітили атаки так званих ботів на сторінку співака в Фейсбук, а це значить, що хоча б певна частина росіян усвідомила, що з них насміхаються.


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У соціальних мережах обговорюють новий скандальний кліп Роббі Вільямса, в якому він висміює росіян (відео)

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