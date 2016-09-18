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СпецтемаЧуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН

У соціальних мережах шоковані російським передвиборчим креативом (відео)

У соціальних мережах шоковані російським передвиборчим креативом (відео)
У соціальних мережах користувачі активно обговорюють агітаційні ролики російських політичних партій. Товариство iReactor зробило підбірку з десяти найбільш абсурдних реклам – про це інформує replyua.net.

Так, з огляду на зміст їх роликів російські депутати дуже полюбляють коней і постійно їх сідлають, що, імовірно, вважають ознакою мужності. Крім того, деякі кандидати дуже пишаються автоматом Калашникова, який рекомендують всім своїм виборцям. Ролик одного з політиків закінчувався нанесенням татуювання з його портретом, а іншого – знайомством з «повним песцем». Членам однієї з політичних партій для передвиборного відео захотілось скористатись популярним кліпом гурту «Ленінград», а іншої – сюжетом з фільму «Термінатор». Власне, найбільш правдивим здається ролик, у якому молода мати змушена народжувати дитину прямо в полі, адже в селі немає лікарні, а доїхати до міста неможливо через погані дороги.

Загалом, здається, що передвиборний креатив у Російській Федерації переступив всяку межу. Користувачі коментують ролики по-різному: хтось вважає, що їх розраховано на людей із затримкою розумового розвитку, а хтось відверто тішиться. Всі сходяться лише на одному питанні - скільки ж коштів було витрачено на ці «шедеври»?


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