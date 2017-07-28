Друзья Дэймон и Аффлек заявили о новой совместной работе

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, известные голливудские сценаристы и актеры, которые дружат на протяжении многих лет, заявили о готовности приступить к новой совместной работе.
Как информирует replyua.net, актеры будут снимать сериал «Город на холме», и права на картину уже приобрел популярный в США телеканал Showtime. Отмечается, что Аффлек и Дэймон выступят продюсерами сериала. В картине рассказывается об американском мегаполисе Бостоне в те годы, когда там был высокий уровень преступности. Западные таблоиды напомнили, что у Аффлека и Дэймона было несколько совместных проектов, однако самым удачным оказался фильм «Умница Уилл Хантинг». За эту картину годливудские знаменитости получили Оскара. Напомним, что телеканал Showtime известен в США тем, что демонстрирует самые ожидаемые сериалы.
В мае на этом канале стартовал долгожданный третий сезон сериала «Твин Пикс», продолжение которого режиссер Дэвид Линч снял спустя 25 лет. Новые серии транслируются по вечерам воскресенья, и они собирают многомиллионную аудиторию не только в США, но и во всем мире.