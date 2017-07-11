Дэниел Крейг продолжит работу в картинах об Агенте 007

Издание Индепендент сообщило о том, что Дэниел Крейг, один из самых популярных британских актеров, намерен вернуться к работе в фильмах о Джеймсе Бонде, передает replyua.net.
Многие кинокритики называли Крейга «лучшим Бондом всех времен», к тому же, он снялся сразу в четырех картинах о секретном агенте, однако ранее сам Крейг был категоричен – журналистам он заявлял, что не вернется в фильм ни за какие деньги. В интервью он подчеркнул, что, скорее, вскроет себе вены, чем еще раз сыграет Бонда. Отмечается, что продюсер франшизы Барбара Брокколи уже утвердила актера. По словам источников, продюсер сочла Тома Хиддлстона, претендента на роль агента 007, «слишком самодовольным и недостаточно брутальным». Отмечается, что к работе над новым фильмом также присоединится певица Адель, которая споет песню к «титрам». Она уже исполняла композицию для «007: Координаты «Скайфолл».
С 1962 года на студии EON Productions вышло уже 24 ленты о секретном агенте, общие кассовые сборы превысили 13 миллиардов долларов. В главной роли, помимо Крэйга, снимались Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан.