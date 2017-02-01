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Кэмерон рассказал, когда начнет съемки продолжения «Аватара»

Кэмерон рассказал, когда начнет съемки продолжения «Аватара»
Джеймс Кэмерон дал большое интервью изданию The Daily Beast и рассказал о том, когда он приступит к съемкам второй части «Аватара», передает replyua.net. Более того, по словам одного из ведущих режиссеров Голливуда, он будет одновременно снимать сразу несколько картин – все они будут продолжением нашумевшего хита. Кэмерон в интервью отметил, что готов приступить к съемкам в августе текущего года, а в ближайшие месяцы будут идти приготовления.

С августа съемочная бригада начнет работу над второй, третьей, четвертой и пятой частью «Аватара». Все они будут сниматься одновременно, однако в мировой прокат будут выходить друг за другом. «В настоящий момент я работаю над сценарием пятой части, и я практически завершил эту работу. Работа на съемочной площадке вместе с актерами начнется в августе. Будет смоделировано изображение, созданы образы. Видение всех частей картины у нас уже имеется. Последние два года я писал сценарии ко всем частям и больше ничем не занимался», подчеркнул режиссер.

По его словам, вторая часть «Аватара» выйдет уже совсем скоро – в конце 2018 года, аккурат перед Рождеством. Следующие три части картины придется ждать долго – они будут выходит в прокат каждые два года, то есть вся киноэпопея растянется еще на восемь лет.
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