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Названы самые прибыльные картины, получившие «Оскара»

Названы самые прибыльные картины, получившие «Оскара»
Издание The Wall Street Journal опубликовало рейтинг самых кассовых картин за всю историю, которые были обладателями кинопремии «Оскар», информирует replyua.net.

Лидером рейтинга по-прежнему остается фильм «Унесенные ветром», снятый в далеком 1939 году, с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Эта картина принесла своим создателя 1 миллиард 700 миллионов долларов, хотя никого из создателей уже давно нет в живых. Однако до сих пор живет и здравствует одна из исполнительниц главных ролей – Оливия де Хэвилленд, сыгравшая в картине Мелани Уилкс. Эксперты отметили, что при составлении рейтинга учитывались лишь кассовые сборы на территории США, а также инфляция в стране.

На втором месте списка еще один старый фильм – «Звуки музыки», снятый в 1965 году. Кассовые сборы составили 1,2 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает «Титаник», снятый в 1997 году Джеймсом Кэмерон. Он заработал в американском прокате 1,17 миллиардов. Также в рейтинг попали еще два фильма, снятые в двадцатом веке, - «Афера» и «Бен Гур». «Афера» вышла в прокат в 1973 году, а «Бен Гур» - в 1959 году.
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