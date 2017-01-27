Названы самые прибыльные картины, получившие «Оскара»

Издание The Wall Street Journal опубликовало рейтинг самых кассовых картин за всю историю, которые были обладателями кинопремии «Оскар», информирует replyua.net.
Лидером рейтинга по-прежнему остается фильм «Унесенные ветром», снятый в далеком 1939 году, с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. Эта картина принесла своим создателя 1 миллиард 700 миллионов долларов, хотя никого из создателей уже давно нет в живых. Однако до сих пор живет и здравствует одна из исполнительниц главных ролей – Оливия де Хэвилленд, сыгравшая в картине Мелани Уилкс. Эксперты отметили, что при составлении рейтинга учитывались лишь кассовые сборы на территории США, а также инфляция в стране.
На втором месте списка еще один старый фильм – «Звуки музыки», снятый в 1965 году. Кассовые сборы составили 1,2 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает «Титаник», снятый в 1997 году Джеймсом Кэмерон. Он заработал в американском прокате 1,17 миллиардов. Также в рейтинг попали еще два фильма, снятые в двадцатом веке, - «Афера» и «Бен Гур». «Афера» вышла в прокат в 1973 году, а «Бен Гур» - в 1959 году.