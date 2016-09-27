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Шарлиз Терон растолстела до невероятных размеров ради роли в фильме, - фото

Шарлиз Терон растолстела до невероятных размеров ради роли в фильме, - фото
Уже во второй раз за свою кинокарьеру Шарлиз Терон специально для роли набирает лишний вес. Как сообщает replyua.net, сейчас актриса находится в Ванкувере на съемках, и поклонники сделали несколько снимков на съемочной площадке.

Как стало известно, Шарлиз прибавила в весе не меньше 16 килограммов – именно этого требовали от нее создатели картины «Тилли». Шарлиз сыграет в картине многодетную мать, и поступок актрисы очень удивил фанатов. Они отметили, что однажды Терон уже специально набирала лишний вес, чтобы сыграть в фильме «Монстр», за который она в итоге получила Оскара, однако это было в более молодом возрасте, и фанаты актрисы сильно сомневаются в том, что она сможет похудеть после съемок.

Дело в том, что Шарлиз недавно исполнился 41 год, и, по мнению поклонников, в таком возрасте набрать вес просто, а избавиться от него практически невозможно. Терон нисколько не смущает ее новый образ, поскольку она после съемок даже не снимает накладной живот и в таком образе спокойно прогуливается по Ванкуверу. Для роли в «Монстре» актриса поправлялась всего на 13 килограммов.

Шарлиз Терон растолстела до невероятных размеров ради роли в фильме, - фото
Шарлиз Терон растолстела до невероятных размеров ради роли в фильме, - фото
Шарлиз Терон растолстела до невероятных размеров ради роли в фильме, - фото

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