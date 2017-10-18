Николь Кидман кардинально сменила образ ради новой роли

Актриса Николь Кидман удивила фанатов неожиданной сменой имиджа – в сети появились первые снимки со съемочной площадки фильма Boy Erased .
Как сообщает replyua.net, одну из главных ролей в картине сыграет 50-летняя актриса. Фанаты утверждали, что ради этой роли Кидман пришлось пойти на эксперимент – она перекрасилась в яркую блондинку и подстриглась, из-за чего теперь выглядит немного старше. Впрочем, сначала поклонники действительно так и подумали, но потом оказалось, что актриса просто использовала парик, чтобы не портить волосы. Напомним, что недавно Кидман была вовлечена в небольшой скандал. Во время вручения премии «Эмми» она страстно поцеловалась с Александром Скарсгардом, причем на глазах своего супруга.
Николь очень удивилась, когда узнала, что ее заподозрили в романтических отношениях с партнером по сериалу "Большая маленькая ложь". Актриса появилась на шоу Грэма Нортона, где в шутливой форме объяснила, что кроме Александра в этот вечер она целовала и своего мужа. «Боже, просто мы с Александром столько всего делали на съемочной площадке», - заявила голливудская актриса.