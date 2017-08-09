В свой юбилей София Ротару отправилась на курорт и показала, как может выглядеть женщина в ее возрасте

София Ротару отпраздновала свое 70-летие и отправилась вместе с семьей отдыхать на Сардинию. Как информирует replyua.net, свежие снимки с отдыха артистка разместила на своей странице в Инстаграме.
Со своей семьей Ротару совершила увлекательную морскую прогулку на яхте, и поклонники певицы пришли в восторг от новых снимков – Ротару в свои 70 лет выглядит просто потрясающе и невозможно поверить в то, что она поет на сцене уже полвека. Многие фанаты при этом отметили, что артистка стала еще красивее, чем в молодости. «Для меня так важно ощущать сейчас Вашу поддержку и любовь. Это придает мне сил, ведь впереди нас ждет очень много интересного», - написала София Михайловна на своей странице.
На Сардинию певица отправилась вместе с внуками Анатолием и Соней, с невесткой Светланой и сыном Русланом. На фото певица в роскошном и очень ярком наряде, идеально подходящим для прогулки на яхте.