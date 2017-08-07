Очень болен: стало известно о тяжелом состоянии Ронни Вуда

Ронни Вуд, гитарист легендарной группы The Rolling Stones заявил поклонникам, что он тяжело болен. Как информирует replyua.net со ссылкой на Mail on Sunday, в мае врачи диагностировали у него рак легких, после чего музыкант перенес сложнейшую многочасовую операцию по удалению большой части легкого.
70-летний гитарист признался, что перед тем, как лечь на операционный стол, он простился с родственниками и друзьями, поскольку шансов врачи много не давали. Вуд является заядлым курильщиком, и, как сам отмечает, с сигаретами он практически не расставался, и бросил вредную привычку только около года назад, когда стал отцом.
«С тех пор, как чуть больше года назад я бросил курить, я все время думал: не может быть, чтобы после 50 лет непрерывного курения и прочих моих вредных привычек у меня с легкими все было хорошо», заявил в интервью музыкант. Впрочем, Ронни Вуд никак не прокомментировал свое нынешнее состояние и не стал говорить о том, какие прогнозы дают врачи.