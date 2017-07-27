Впервые после развода: Джоли дала интервью и рассказала об очень личном

Впервые после развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли согласилась на интервью. Как сообщает replyua.net, Джоли ответила на вопросы журналистов издания Vanity Fair.
Актриса призналась, что в процессе развода смогла окончательно помириться со своим отцом Джоном Войтом, который изменил ее матери и ушел из семьи, когда Анджелине было всего три года. Также актриса рассказала, что из-за личных переживаний и депрессии несколько месяцев назад врачи диагностировали у нее паралич Белла. «Женщины часто думают о себе в последнюю очередь, пока это не отражается на их здоровье», заявила Джоли, отметив, что из-за болезни у нее повредились лицевые нервы, и одна сторона лица начала быстро опускаться, однако сейчас Джоли проходит лечебные курсы.
Что касается отношений с Питтом, то актриса призналась, что их удалось сохранить в том объеме, который необходим, чтобы воспитать достойных детей. «Мы заботимся друг о друге, мы заботимся о нашей семье. Мы работаем ради достижения одной общей цели», добавила актриса, отметив, что ее дети растут умными, и она ими может гордиться.