Горбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Алексей Горбунов, один из самых известных украинских актеров, заявил о том, что Украина просто обязано помириться с Россией, и только в этом случае война на Донбассе может закончиться. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН, Горбунов также отметил, что у него сердце обливается кровью из-за происходящего.
«Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго длится, и люди погибают со всех сторон. И задача всех людей - заканчивать войны вообще и находить выход», заявил Горбунов. Также он добавил, что не может сказать, через какое время состоится примирение между странами, поскольку он не является политиком. Он отметил, что четвертый год сердце обливается кровью, и он «ждет не дождется, когда наконец все это закончится».
Он назвал «геморроем для знаменитостей» черные списки, придуманные в Украине, поскольку они осложнили жизнь абсолютно всем – не только россиянам, но и украинцам. «Они - мои братья - как были, так и остались. И Сергей Шнуров также, хотя давно мы не виделись. Но они остались для меня братьями», добавил Горбунов.