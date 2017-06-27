Иван Дорн все-таки выступил на фестивале в России

Иван Дорн, недавно появлявшийся на благотворительной ярмарке «Кураж Базар» в столице Украины, делал заявление о том, что собирается поехать в Россию, чтобы принять участие в музыкальном фестивале «Дикая мята».
Как информирует replyua.net, Иван Дорн свое обещание сдержал и побывал в России. Видеоролики его выступления на фестивале уже появились на одном из каналов YouTube. Напомним, что фестиваль проходил в течение трех дней, с 23 по 25 июня в Тульской области, деревне Бунырево. Точно известно, что украинский певец исполнил как минимум три композиции – «Стыцамен», «Бигуди» и «Ненавижу». Ранее в интервью Дорн заявил о том, что с нетерпением ждет фестиваля «Дикая мята» и обязательно примет в нем участие.
По словам исполнителя, «он ждал выступления на фестивале, как своего собственного восемнадцатилетия». Иван Дорн оскандалился в Украине тем, что заявил в интервью о дружбе между Москвой и Киевом, а также рассказал, что никогда не помогал воинам АТО, несмотря на информацию об этой помощи в прессе.