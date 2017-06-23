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СпецтемаЭксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Депп пригрозив вбити Трампа

Депп пригрозив вбити Трампа
Американський актор Джонні Депп вчергове продемонстрував свій ексцентричний характер і публічно натякнув на вбивство президента США Дональда Трампа, - про це інформаційний ресурс replyua.net повідомляє з посиланням на британське новинне агентство ВВС.

Так, днем раніше Депп відвідав музичний фестиваль в Гластонбері (Великобританія). Там відбулось його спілкування з натовпом, яке торкнулось і політичних тем. Зокрема, актор запитав у присутніх: «Чи зможемо ми запросити сюди Трампа?». У натовпі почали свистіти та кричати «Ні!». Депп зауважив, що, на його думку, Трамп терміново потребує допомоги, а в цьому районі так багато чудових неосвітлених місць, які ніби створені для того, щоб приймати президента США. Відтак Депп запитав публіку: «Коли це останнього разу актор вбивав цілого президента?» (варто нагадати, що шістнадцятий президент Сполучених Штатів Авраам Лінкольн був убитий саме актором Джоном Вілксом Бутом у 1865 році – ред.).

Потім Депп пом’якшив свою позицію, зауваживши, що він, насправді, не актор, а чоловік який бреше заради грошей. Власне, це не перший раз коли Депп кепкує з американського президента. Зокрема, у травні цього року він обіцяв замінити актора Алека Болдуїна, який виконує роль політичного лідера держави у шоу Saturday Night Live. Рік тому Депп зіграв у короткометражному фільмі під назвою «Мистецтво укладати угоди», заснованому на біографії Трампа.
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