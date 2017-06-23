Клуни разбогател на миллиард долларов за несколько минут

Джордж Клуни, голливудский актер, вместе со своими партнерами продал принадлежавший ему бренд текилы за один миллиард долларов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Business Insider, дорогой и престижный бренд алкоголя Casamigos за такие бешеные деньги выкупил Diageo – производитель алкогольных напитков в Великобритании. Источник отмечает, что Клуни оформил сделку всего лишь через несколько дней после того, как его супруга Амаль впервые стала мамой двойни – девочки и мальчика. Престижный бренд Casamigos был основан всего лишь четыре года назад. Его создатели были Джордж Клуни, Ранде Гербер (муж Синди Кроуфорд) и актер Майк Мелдман. Идея создать самую мягкую и вкусную текилу родилась во время дружеских встреч, а название Casamigos в переводе с Испанского означает «дом друзей».
Нужно отметить, что рождения детей Клуни ждал с нетерпением – в 56 лет актер впервые стал отцом. Возможно, эта сделка как-то связана с этим событием – вероятнее всего, актер решил продать бренд ради стабильного будущего своих новорожденных наследников.