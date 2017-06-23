СМИ: Джоли увлеклась пластическими операциями

Голливудскую актрису разоблачили: западные таблоиды утверждают, что после развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли увлеклась процедурами по коррекции внешности.
Как сообщает replyua.net, первыми изменения во внешности заметили поклонники Джоли. Некоторое время назад актриса летала в Кению, чтобы принять участие в мероприятии, приуроченному ко Всемирному дню беженцев. Джоли является послом доброй воли ООН, и она выступила с речью, которую посвятила сексуальному насилию во время войн. Фанаты обратили внимание на то, что внешность Джоли претерпела явные изменения. Поклонники считают, что с помощью различных процедур актриса смогла избавиться от всех морщин, кроме того, она сильно поправилась за последние месяцы и больше не выглядит худой и больной. Также фанаты считают, что Энджи увлеклась инъекциями ботокса и филлерами, поскольку мимика на лице актрисы практически отсутствовала.
Впрочем, такими новостями никого не удивишь. Подлинно известно, что еще по молодости Джоли была частой пациенткой пластических хирургов. Анджелина и раньше часто посещала кабинет косметолога и прибегала к помощи пластических хирургов. Из самых очевидных операций на лице у звезды - ринопластика, коррекция подбородка и удаление комков Биша.