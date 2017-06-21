Не одним Дорном: ще один український співак має наміри виступити на російському фестивалі

Український співак та фіналіст Національного відбору на Євробачення-2016 Андрій Запорожець, більш відомий під псевдонімом SunSay, має плани щодо виступу на російському фестивалі «Дика м’ята», інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Відповідну інформацію оприлюднив офіційний сайт заходу. Заплановано, що фестиваль буде проходити з 23 по 25 червня в Тульській області Росії. Раніше з’являлася інформація про те, що на цьому ж фестивалі планує виступити Іван Дорн, якого не менше критикують за виступи в Росії, ніж SunSay. Зокрема, Дорн зазначав, що в розмові з російськими журналістами, що з нетерпінням очікує на свій виступ на цьому заході.
Варто нагадати, що раніше представники одеського підрозділу «Правого сектору» оприлюднили перелік артистів, яких в Одесі вважатимуть «небажаними гостями на найближчий час». Екс-керівник «Правого сектору» в Одесі Сергій Стерненко зазначив, що концерти зазначених представників шоубізу можуть бути зірвані. Серед них, зокрема, гурти "Время и стекло" та "Mozgi" за концерти в Російській Федерації; Dj Smash, Баста, Антоха МС, гурт "Каспийский груз", поетеса Ах Астахова, які відвідували з порушенням українського законодавства, окупований Крим. Крім того, за російські тури не бажають в Одесі бачити український гурт «Гриби», колектив "Победа" із солістом Андрієм Архангельським та Сергія Бабкіна, який також навідувався на окупований півострів з концертами.