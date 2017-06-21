Врачи рассказали о проблемах со здоровьем у новорожденных детей Бейонсе

Несколько дней назад певица Бейонсе родила двойню, однако медики рассказали, что у малышей имеются серьезные проблемы со здоровьем. Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, младенцы родились 12 июня, однако до сих пор они находятся в больнице – в специальных боксах для новорожденных.
Источник отмечает, что у обоих малышей (девочка и мальчик) врачи диагностировали заболевание билирубин – речь идет о желчном пигменте, являющемся главным компонентом желчи, как в организме людей, так и в организме животных. У младенцев наблюдается физиологическая желтуха, которой очень часто страдают новорожденные, которых матери не доносили до положенного срока. В настоящий момент медики назначили малышами интенсивную фототерапию – с ее помощью младенцы получают необходимый «солнечный» витамин Д.
О беременности Бейонсе стало известно в феврале – певица выложила снимок на своей странице в соцсети. О родах сначала сообщили СМИ, а чуть позже информацию о рождении двойни подтвердил отец Бейонсе, с которым певица находится не в очень хороших отношениях – ранее он изменил ее матери.