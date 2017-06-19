Дорн планує виступити на фестивалі в Росії

Український співак Іван Дорн розповів про в інтерв’ю російським журналістам про наміри виступити на фестивалі в Росії, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Мова йде про музичний фестиваль «Дика м’ята», що має відбутись в Тульській РФ з 23 по 25 червня. Дорн в розмові з журналістами зауважив, що він «засумував за фестивалями, а тому очікує виступ на фестивалі в Росії як свій 18-й день народження».
Варто нагадати, що нещодавно довкола Івана Дорна розгорнувся масштабний скандал, який був спричинений інтерв’ю співака одному із російських блогерів. В розмові Дорн заявив, що насправді між Україною та Росією почалася сварка двох братів. Співак відхрестився від попередньої інформації про його активну фінансову допомогу АТО, розповівши, що він передав гроші волонтеру для постраждалих від обстрілів у Маріуполі, а той використав їх на інші потреби. Крім того, Дорн зазначив, що виступ в Юрмалі на «Новій хвилі», який представники преси охрестили проявом патріотизму, коли Дорн вийшов в футболці з тризубцем на грудях та виконав україномовну пісню, насправді було бажанням, «аби ніхто не смердів». Після цього деякі концерти Дорна, зокрема в Одесі, було скасовано. Одеські активісти також внесли співака до переліку тих артистів, яких в місті не бажають бачити через виступи в Росії.