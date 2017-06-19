Дорн засобирался в Россию

Иван Дорн, ранее выступавший со скандальными заявлениями, недавно был замечен в Киеве на ярмарке «Кураж Базар», а теперь собирается в Россию, чтобы принять участие в фестивале «Дикая мята».
Как информирует replyua.net со ссылкой на портал batenka.ru, об этом певец рассказал в интервью. Российский фестиваль пройдет с 23 по 25 июня в Тульской области. «Сейчас скучаю по фестивалям, поэтому жду Джаззи Фанки на "Дикой мяте", как свой восемнадцатый день рождения», заявил украинский певец. Напомним, что теперь Дорн стал одной из самых скандальных фигур украинского шоу-бизнеса. Это произошло после того, как в интервью он заявил, что между Москвой и Киевом может быть только дружба. Также Дорн отрицал то, что ранее помогал бойцам АТО.
После таких заявлений украинские активисты отреагировали очень бурно, а Дорн, в свою очередь, отменил концерт в Одессе, который был запланирован на начало июня. Отмена концерта также произошла по причине того, что ранее активисты пытались сорвать выступление Светланы Лободы в Одессе.