Певица Бейонсе стала мамой двойни

Накануне западные СМИ сообщили о том, что певица Бейонсе снова стала мамой, а сегодня эту информацию подтвердил и отец певицы. Бейонсе родила двух малышей.
Как сообщает replyua.net, на своей странице в Твиттере счастливый дедушка подтвердил информацию о рождении внуков, а также о том, что его дочь действительно родила двойню. Мэттью Ноулз выложил на своей странице красочную открытку с шариками и подписал ее. «С днем рождения, двойняшки. Люблю, дед», подписан снимок. Запись появилась на странице отца Бейонсе накануне. Поклонники Бейонсе не слишком позитивно восприняли такую искреннюю откровенность ее отца. Они считают, что тот испортил сюрприз. Напомним, что у певицы с отцом складываются не очень теплые отношения.
В 2009 году мать Бейонсе Тина подала на развод с Мэттью после 30 лет брака. Причиной стала измена Ноулза и рождение у него внебрачного ребенка. Об очередной беременности певицы стало известно в феврале, о чем она сама написала в Инстаграме. Этот пост собрал рекордное количество лайков – около десяти миллионов.