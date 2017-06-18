У родині Бейонсе поповнення

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У родині американської співачки Бейонсе сталось поповнення, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали новинного агентства ВВС.Так, американські журнали Entertainment Weekly, Us Weekly та People повідомили про те, що співачка Бейонсе народила двійню. Поки-що журналістам невідомі ні дата пологів, ні стать дітей. Всі ці повідомлення ґрунтуються на кількох світлинах – на них місцеві папарацці змогли сфотографувати зірку коли вона входила до дверей однієї з лікарень Лос-Анджелеса. Тим не менш, офіційного підтвердження радісної події від самої співачки чи її агентів ще не надійшло.Про те, що вона чекає на дитину, Бейонсе повідомила ще у лютому цього року доволі екстравагантним способом. На власній сторінці в «Інстраграм» зірка розмістила фото, на якому явно помітна її вагітність. Пізніше Бейонсе присвятила цілий фотосет своєму «становищу». На її персональному сайті також чимало матеріалів пов’язаних з вагітністю – від віршів про материнство до відео кліпів. Нагадаємо, Бейонсе перебуває у шлюбі з американським репером Jay Z з 2008 року. У 2011 році у подружжя вже народилася дочка – цю радісну подію пара теж доволі довго приховувала, остерігаючись нездорового резонансу.