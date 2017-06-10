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Захотел обратно: Брэд Питт попросил у Дженнифер Энистон прощения спустя десять лет

Захотел обратно: Брэд Питт попросил у Дженнифер Энистон прощения спустя десять лет
Брэд Питт, один из самых известных актеров в мире, заявил о том, что ему удалось завязать с пагубными привычками, и следующем шагом к нормальной жизни для него стал откровенный разговор с бывшей женой Дженнифер Энистон, у которой он попросил прощения. Как сообщает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, Брэд Питт сейчас «восстанавливается».

«После развода с Анджелиной Джоли 53-летний актер прекратил употреблять алкоголь и начал терапию, и, по словам источников, недавно связался с Джен, чтобы извиниться впервые после их развода в 2005 году», сообщают американские СМИ. Питт ушел от Энистон после того, как у него начался роман с Анджелиной Джоли на съемках картины «Мистер и миссис Смит», и только сейчас актер осознал, какую боль принес бывшей супруге. Долгие годы Энистон не могла оправиться от такого предательства, находилась в депрессии и продолжала любить бывшего мужа.

«Он обычно не раскрывает так свои чувства, но проходя через терапию, он научился выражать их. Он говорил обо всей боли, которую причинил ей», добавил источник. По его словам, Дженнифер простила бывшего и даже пожелала счастья в будущем. Сейчас Энистон замужем за Джастином Теру, и источник не исключает, что Питт хочет вернуться к ней.
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