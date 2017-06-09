Билык открестилась от концертов в Крыму и России

Ирина Билык, известная украинская певица, прокомментировала инциденты во время ее концерта в Одессе, а также рассказала о гастролях в России и Крыму.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, также Билык пояснила, с какой целью она часто ездит в Россию, и зачем она приезжала в Крым. «Да, иногда я езжу в Москву к Аслану - моему мужу и отцу моего младшего сына. Но концертов там у меня не было. А ведь утверждают, что я выступала в Кремле на юбилее Людмилы Гурченко. И еще в Крыму, куда я приехала на свадьбу подруги, я якобы сидела в жюри на Новой волне», заявила Билык. По ее словам, на дворе 21 век, но почему-то ни у кого не оказалось видео или фото, подтверждающих, что она выступала на таких крупных мероприятиях.
«Я очень люблю Украину, всех своих украинских слушателей, хочу дарить им свои песни, свою любовь и не быть замешанной во всей этой лжи и придуманных сплетнях», отметила певица. Билык добавила, что знала о возможном срыве концерта в Одессе еще по дороге туда – предупредили близкие и знакомые.