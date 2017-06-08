Фил Коллинз экстренно госпитализирован из-за падения

Фил Коллинз, известный британский музыкант, в ночь на 8 июня был экстренно госпитализирован из-за серьезного падения в номере отеля. Как передает replyua.net, такая информация сегодня появилась на странице Коллинза в Фейсбуке.
В сообщении отмечается, что 66-летний Коллинз упал в номере посреди ночи и ударился головой о стул. Он был доставлен в больницу, где ему наложили швы в области брови. Коллинз идет на поправку и будет оставаться под наблюдением врачей в течение суток. Также в сообщении на Фейсбуке указано, что после серьезной операции на спине у музыканта начала развиваться болезнь «отвислой стопы», при которой возникают серьезные трудности с поднятием ноги. Сегодня Коллинз должен был выступить в Альберт-Холле, концертном зале Лондона.
Также музыканту пришлось перенести и другие концерты. Отмечается, что выступления в Альберт-Холле состоятся теперь только в конце ноября. Сейчас 66-летний музыкант занимается сольной карьерой, а ранее он был участником группы Genesis.