Притула объяснил, как относиться к выступающим в РФ артистам

Известный украинский телеведущий Сергей Притула прокомментировал ситуацию, возникшую в украинском шоу-бизнесе. Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Притулы изданию Styler, самый лучший способ повлиять на звёзд, который гастролируют в России, заключается в прекращении их финансирования — шоумен предлагает перестать ходить на их концерты, но только делать это не выборочно.
Соответственно, Притула говорит, что если человек против российской гастрольной деятельности определённого украинского артиста, то ему не следует идти на концерт этого представителя шоу-бизнеса. Если это явление станет повсеместным, то топ-менеджеры быстро отреагируют на падение популярности и доходности этого артиста — по мнению телеведущего, системный подход в этом плане сработает.
Кроме того, Притула также обратил внимание на проблему, которая заключается в том, что украинцы предлагают бойкотировать отдельных персонажей, в то время, как гастроли в РФ практикует куда больше исполнителей. Телеведущий отметил, что «или всех, или никого», поскольку одних осуждать, а других оправдывать за одинаковые действия — неправильно.