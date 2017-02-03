Джолі розкритикувала політику Трампа

Американська акторка Анджеліна Джолі написала статтю в газеті The New York Times, в якій піддала критиці політику новообраного президента США Дональда Трампа, інформує replyua.net. Джолі, яка також опікується справами біженців як представник ООН, виступила проти міграційних нововведень Дональда Трампа. Акторка, зокрема, зазначила, що біженці самі є жертвами терористів та потребують сторонньої допомоги і тому рішення, прийняте про тимчасову заборону в’їзду до Америки представникам семи мусульманських країн, «викликало шок у неї та її друзів по всьому світу».
«Я мати шістьох дітей, які були народжені на чужих землях і які пишаються своїм американським громадянством, я дуже хотіла б, щоб Сполучені Штати Америки були безпечним місцем для них та всіх дітей нашої країни. Водночас я хочу бути впевненою, що діти-біженці, які мають право на подібну допомогу, завжди матимуть можливість знайти прихисток в Америці», - наголосила Джолі. На думку акторки, заради боротьби з терористичними загрозами в усьому світі, люди навпаки мають об’єднуватись, незалежно від того, яку релігію вони сповідують та звідки родом.
Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп підписав розпорядження про тимчасову заборону в’їзду на територію США громадянам Сирії, Ємену, Іраку, Ірану, Судану, Лівії та Сомалі. Подібне рішення президент аргументував бажанням забезпечити безпеку на кордонах країнах.