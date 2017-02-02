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Порошенко просят лишить Светлану Лободу статуса заслуженной артистки

Порошенко просят лишить Светлану Лободу статуса заслуженной артистки
На сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, в которой авторы просят лишить певицу Светлану Лободу статуса Заслуженной артистки Украины. Как передаёт replyua.net, возникновение такой петиции связано с недавними публикациями в СМИ о частых выступлениях Лободы в России в период новогодних корпоративов, а также заявлениями некоторых общественников насчёт того, что Лобода, развлекая российского зрителя, якобы «ни копейки не пожертвовала на отпор агрессии РФ в зоне АТО».

Резонанс вокруг украинских артистов, «засветившихся» в России в период новогодних корпоративов, возник после соответствующий публикации в российском издании «Комсомольская правда». Утверждается, что заслуженная артистка Украины Светлана Лобода якобы семь раз успела выступить в РФ. Представитель ОО "Рада Громадської безпеки" Марк Гордиенко, комментируя такое поведение украинских звёзд, обнародовал стоимость выступлений Лободы. По его данным, певица якобы получает по 25 000 евро за концерт в Украине, а вот концерты для состоятельных россиян приносят команде артистки порядка $300 000. При этом артистка, сетует Гордиенко, не помогает воинам АТО, а лишь развлекает тех, кто убивает АТОшников на Донбассе.

Идею лишения Светланы Лободы почётного статуса поддержала также «Украинская ассоциация инвалидов АТО», глава которой в петиции указал, что за год артистка заработала на "предательских гастролях" минимум 1,2 млн долларов. В связи с этим была опубликована петиция за лишение Лободы статуса Заслуженной артистки Украины, а также украинского гражданства. Сама артистка пока не комментировала обнародованные данные.

Порошенко просят лишить Светлану Лободу статуса заслуженной артистки
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