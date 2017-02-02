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Польские музыканты почтили память о Скрябине песней

Польские музыканты почтили память о Скрябине песней
2 февраля 2017-го года исполняется ровно два года с момента, как Украину потрясла страшная новость о гибели музыканта Кузьмы Скрябина. В тот момент, когда память о Скрябине чтят тысячи украинских поклонников, к всеукраинской скорби присоединились и польские музыканты из группы Kwartyrnik — ребята перепели песню Кузьмы «Шампанські очі» в память о погибшем музыканте.

В сообщении группы сказано, что поляки чтят память о великом музыканте Кузьме Скрябине, а также cover-песней выказывают уважение всей украинской культуре в целом. В частности, представители группы Kwartyrnik в подписи к видео извинились за все недочёты, которые содержатся в исполнении, так как видео было записано прямо во время репетиции. «Самое главное, что поляки не забывают об Украине!», — резюмировали музыканты.

Напомним,2 февраля 2015-го года Кузьма Скрябин разбился в ДТП в Днепропетровской области. В тот же день многотысячная армия поклонников Скрябина вышла на главные площади украинских мегаполисов, чтобы выразить скорбь об усопшем музыканте. У Скрябина остались жена и дочь.


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