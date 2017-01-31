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Кремлёвские СМИ называют «Евровидение-2017» самым сложным для РФ

Кремлёвские СМИ называют «Евровидение-2017» самым сложным для РФ
Прокремлёвские СМИ уже стали морально готовить россиян к невысоким шансам представителя России на «Евровидении-2017». Как передаёт replyua.net со ссылкой на «24 канал», российские журналисты видят в предстоящем вокальном состязании, которое будет проходить в Киеве в мае, одно из самых сложных мероприятий — один из российских ресурсов даже называет «Евровидение-2017» для России одним из сложных годов за всю историю участия государства в песенном конкурсе.

Как поясняют свою позицию журналисты из России, ещё до начала конкурса они видят сложности для своего представителя. В частности, низкие шансы на победу РФ в «Евровидении-2017» обеспечивает участие российского представителя во втором полуфинале конкурса — светские обозреватели утверждают, что для РФ этот случай будет первым, и медийные аналитики пока не знают, на какую поддержку сможет рассчитывать российский представитель. Не исключается, что такую поддержку окажет разве что Беларусь.

Кроме того, кремлёвские СМИ уже списывают возможные неудачи российского представителя на «Евровидении-2017» и на неудачное распределение стран-участниц — россиянину придётся выступать в первой части полуфинала, которую эксперты считают «неудачной». Уже «предсказывают» россияне и то, что слабая песня или слабый исполнитель могут быть «задавлены» во время голосования по «геополитическому признаку».
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