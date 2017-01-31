Антонио Бандерас госпитализирован с сердечным приступом

Голливудский актер Антонио Бандерас сообщил представителям прессы о том, что был срочно госпитализирован, информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды. Актер рассказал, что у него заболело сердце, и в больницу его доставляли на «скорой помощи». Уже в клинике врачи диагностировали сердечный приступ.
Выяснилось, что Бандерас почувствовал себя плохо еще 26 января во время тренировки. В настоящий момент Бандераса уже выписали из клиники, и он находится дома. Сам актер признается, что ему стало намного лучше. Однако СМИ сообщают, что причина сердечного приступа кроется не в занятиях спортом. Дело в том, что во время работы над картиной «33» Бандерас находился в непростых условиях – вся съемочная группа проводила много времени под землей.
По сюжету фильма группа шахтеров не могла подняться из шахты 69 дней. Оказалось, что во время съемок под землей было очень много метана, и Бандерас признавался, что еще долго ощущал металлический привкус во рту. Спустя некоторое время у актера заболело сердце, и это произошло в спортзале.